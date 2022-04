Fu impersonata al cinema da Romy Schneider - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu impersonata al cinema da Romy Schneider. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SISSI

Significato/Curiosita : Fu impersonata al cinema da romy schneider

Esaltata di john mcenery; recitò quindi con richard burton, alain delon e romy schneider in l'assassinio di trotsky (1972) di joseph losey, in cui interpretò...

Baviera, 24 dicembre 1837 – ginevra, 10 settembre 1898), meglio nota come sissi (sisi), fu imperatrice d'austria, regina apostolica d'ungheria, regina di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

