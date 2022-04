Diritto per i Latini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diritto per i Latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IUS

Significato/Curiosita : Diritto per i latini

(peregrinus). il diritto latino, noto anche come cittadinanza latina, era un insieme di diritti legali originariamente concessi ai latini nel loro territorio...

Lo ius primae noctis (in italiano: "diritto della prima notte") è una locuzione latina che indica un presunto diritto posseduto da un signore feudale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con diritto; latini; In diritto , non è punibile: stato di __; Abbandono di un obiettivo o di un diritto ; diritto di godere di un bene di proprietà altrui; A scopa e a scopone dà diritto a uno dei quattro punti di mazzo; Bronzo per i latini ; Cioccolatini ... mescolati; Famosi cioccolatini Perugina; Poeti latini del secolo I a C; Cerca nelle Definizioni