Compare sul cuoio capelluto con squame bianche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compare sul cuoio capelluto con squame bianche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORFORA

Significato/Curiosita : Compare sul cuoio capelluto con squame bianche

Nuoto), e talvolta anche il semplice relazionarsi con gli altri. le chiazze localizzate sul cuoio capelluto possono essere particolarmente imbarazzanti, e...

La valle della provincia di pistoia nominata val di forfora, vedi svizzera pesciatina. la forfora è una patologia del cuoio capelluto, macroscopicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con compare; cuoio; capelluto; squame; bianche; compare due volte alla fine di un elenco; compare a Cenerentola; compare scrivendo SMS; Passa... e scompare ; Pelle della testa: cuoio __; Duro come il cuoio ; I due astucci di cuoio nero che gli Ebrei legano al polso e alla testa; cuoio stampato a disegni; Desquamazione del cuoio capelluto ; Ha le squame auree; Le squame dei pesci; Pesce dalle squame cangianti; Mammiferi diffusi in Cina e India con dure squame ; Mobile utilizzato per la bianche ria; Lo sono mutande e canottiere: bianche ria __; bianche o ingenue; Bici adatta ad asfalto e strade bianche ing; Cerca nelle Definizioni