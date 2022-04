Chi ne è colpito dimentica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi ne è colpito dimentica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMNESIA

Significato/Curiosita : Chi ne e colpito dimentica

Giugno 2019. mahmood - dimentica, su youtube, 25 gennaio 2016. (en) dimentica, su musicbrainz, metabrainz foundation. (en) dimentica, su genius.com....

Vedi amnesia (disambigua). nel linguaggio medico, l'amnesia è un disturbo della memoria a lungo termine episodica. la persona affetta da amnesia può essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con colpito; dimentica; Un piccolo pilastro sormontato da un busto scolpito ; Veniva colpito da scomunica; L ingresso del duomo di Firenze con il timpano scolpito da Nanni di Banco; colpito in pieno come un bersaglio; Ne ha tanta chi non dimentica ; L indimentica to compositore Morricone; L indimentica ta Greta; Giorgio indimentica to regista teatrale; Cerca nelle Definizioni