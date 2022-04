Antonio, allenatore di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antonio, allenatore di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CONTE

Significato/Curiosita : Antonio, allenatore di calcio

antonio sala (saronno, 2 gennaio 1956) è un allenatore di calcio italiano. ha iniziato la carriera da allenatore in brianza, dove ha vinto un campionato...

Significati, vedi conte (disambigua). disambiguazione – "contessa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi contessa (disambigua). conte è un titolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

antonio , celebre liutaio cremonese; antonio che scrisse Quaderni dal carcere; Come la storia in un libro di antonio Scurati; antonio , attore spagnolo che ha interpretato Zorro; Rafael che è stato allenatore di Inter e Napoli; La concerta l allenatore ; __ Prandelli, allenatore ; Matthaus: noto allenatore ed ex calciatore tedesco; Uno dei due gironi del campionato di calcio ; I colori della squadra di calcio del Palermo; Può esserlo un breve testo o un campo da calcio ; La divisa del Barcellona calcio ;