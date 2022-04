Zona della città con particolari caratteristiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zona della città con particolari caratteristiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : QUARTIERE

Significato/Curiosita : Zona della citta con particolari caratteristiche

Quartieri di napoli sono i settori che, all'interno della città, si individuano per particolari caratteristiche geografiche e topografiche, funzionali e storiche...

Riferendosi ad esempio alla vita del quartiere o al cinema del quartiere. le caratteristiche che contraddistinguono un quartiere possono essere comprese nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

