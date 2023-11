La definizione e la soluzione di: Di violino o di basso nelle partiture musicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHIAVE

Significato/Curiosita : Di violino o di basso nelle partiture musicali

Sull'uso delle fonti. una partitura (letteralmente e etimologicamente insieme di parti) è l'organizzazione grafica di più righi musicali contemporanei, ad uso... Una chiave, nella notazione musicale, è un simbolo posto all'inizio del pentagramma con la funzione di fissare la posizione delle note. Anche se è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

