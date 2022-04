Vi si trova l osservatorio astrofisico dell Università di Padova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trova l osservatorio astrofisico dell Università di Padova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASIAGO

Significato/Curiosita : Vi si trova l osservatorio astrofisico dell universita di padova

L'osservatorio astrofisico di asiago è un osservatorio astronomico di proprietà dell'università di padova e gestito dal dipartimento di fisica e astronomia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asiago (disambigua). asiago (slege in cimbro, pronuncia ['zle:g]) è un comune italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con trova; osservatorio; astrofisico; dell; università; padova; Come un terreno che si trova più in basso; Qui si trova la Mole Antonelliana; Si trova sul retro della matita; Zucchero naturale che si trova anche nel miele; È sede di un famoso osservatorio astronomico; Vi ha sede un osservatorio astronomico; osservatorio su un altura; osservatorio Vesuviano; Lo Stephen noto scienziato e astrofisico ; L'Umberto astronauta e astrofisico italiano; Il Riccardo astrofisico premio Nobel nel 2002; Un colle dell Urbe; Simbolo dell argento; Nata a Roma il 28 aprile 2000, la bassista è una componente dell a band Màneskin; Il principale ingrediente dell a cioccolata; Così è chiamata l università delle belle arti; Magna... all università ; Comanda... all università ; Celebre università USA; Lo stesso che padova no; Abitano a padova e a Verona; In padova e in Roma; Il santo da padova ; Cerca nelle Definizioni