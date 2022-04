Trasformano calli... in calcoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasformano calli... in calcoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CO

Significato/Curiosita : Trasformano calli... in calcoli

Orientamento co – simbolo chimico del cobalto co – formula chimica del monossido di carbonio co – cardiac output – gittata cardiaca (in italiano sigla è gc) co –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Qui le olive si trasformano in olio; trasformano la fola in favola; trasformano sposo in sponsor; trasformano pali in pedali; Scrittura... senza calli ; Una scossa da scala Mercalli ; Li classifica la Scala Mercalli ; Attirano gli sciacalli ; Calcolati... senza calcoli ; Fa calcoli dolorosi; Si ripetono nei calcoli ; Costringe a rifare i calcoli ;