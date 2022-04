Tessuto con disegni colorati non stampato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto con disegni colorati non stampato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : JACQUARD

La tela di jouy è un tessuto di cotone detto "indienne" sul quale sono rappresentati personaggi con decori o paesaggi. i disegni sono per lo più monocromi...

45°42'57n 11°21'09e / 45.715833°n 11.3525°e45.715833; 11.3525 il giardino jacquard, o giardino del lanificio rossi, è un giardino all'inglese tardoromantico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

