La definizione e la soluzione di: Teglia di vetro o ceramica adatta al forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIROFILA

Significato/Curiosita : Teglia di vetro o ceramica adatta al forno

Camera di cottura è sostanzialmente una gabbia di faraday che impedisce la fuoriuscita di microonde. il portello del forno è provvisto di un vetro e di uno... Cameracottura è sostanzialmente una gabbiafaraday che impedisce la fuoriuscitamicroonde. il portello delè provvistoununo... La pirofila (letteralmente: "amante del fuoco") è un contenitore usato per cuocere alimenti in forno. I materiali usato per produrla sono tradizionalmente la terracotta smaltata, il gres e la porcellana da forno, di grosso spessore; si tratta di materiali che hanno la caratteristica di avere una discreta resistenza alle alte temperature e agli sbalzi termici, di scaldarsi lentamente e di mantenere la temperatura a lungo anche quando vengono tolti dalla fonte di calore; più recente l'uso di vetro pyrex. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Teglia di vetro o ceramica adatta al forno : teglia; vetro; ceramica; adatta; forno; La teglia bassa nera inclusa nel forno; Una teglia per far dolci; Ungere una teglia per non far aderire una torta; Una teglia da forno molto resistente; Una teglia per dolci; vetro rifrangente; Splende in tubi di vetro ; Larga sala con le pareti a vetro tipica delle vecchie ville di lusso; Ha sede nel Palazzo di vetro ; Componente del vetro ; Il vetro posteriore dell automobile; Una varietà di ceramica ; Una ceramica durissima; È formato da recipienti che possono essere di ceramica ; Utensile rotante per forgiare vasi in ceramica ; Riquadri di ceramica per i rivestimenti; Rivestite con riquadri di ceramica ; Popolazione animale che si adatta all ambiente; adatta a sandali stivali sneakers e via dicendo; Attrice adatta a tutte le parti; adatta opportuna; Una pianta adatta a terreni salini vicini al mare; Un tipo di lente adatta ai presbiti; Un grande pesce di mare ottimo al forno ; Un pesce ottimo al forno ; Lo sono le verdure cotte al forno con la besciamella; Lievita in forno ; Un taglio di vitello al forno ; Prodotti da forno ;

Cerca altre Definizioni