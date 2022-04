Tale è un tessuto resistente e pieno di filamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale è un tessuto resistente e pieno di filamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FIBROSO

Significato/Curiosita : Tale e un tessuto resistente e pieno di filamenti

Muscolare è un evento biologico/fisiologico che prevede l'ipertrofia, cioè l'aumento del volume delle cellule che compongono un tessuto, sui vari tipi di tessuto...

Extracellulare; rimodellamento: maturazione e organizzazione del tessuto fibroso. come molti altri fenomeni biologici, anche il processo riparativo può... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

