La definizione e la soluzione di: Strumenti per bloccare i polsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANETTE

Dall'esterno. mussolini, che si sentiva ormai finito, si tagliò le arterie dei polsi in quello che apparve un tentativo di suicidio, ma si procurò solo ferite... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Strumenti per bloccare i polsi : strumenti; bloccare; polsi; strumenti dei liutai; Sofisticati strumenti utilizzati per la ricerca nella fisica delle particelle; La linguetta di molti strumenti a fiato; strumenti ottici per i medici; strumenti simili al flauto traverso; strumenti per misurare la luminosità delle stelle; Può bloccare la nave; Possono bloccare le città; Fa bloccare l azione del calciatore; La sbarra di ferro che si mette per bloccare la porta; Nel basket bloccare regolarmente un tiro; Fare opposizione bloccare ; Ornamenti per i polsi ; Nei polsi e nelle caviglie; Le indossa ai polsi l arrestato; Ai polsi degli arrestati; Si portano ai polsi ; Giubbotto corto con elastico in vita e ai polsi ;

