Stato di euforia tipico del consumo di alcol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato di euforia tipico del consumo di alcol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EBBREZZA

Significato/Curiosita : Stato di euforia tipico del consumo di alcol

L'etanolo (o alcol etilico) è un alcol a catena alchilica lineare, la cui formula di struttura condensata è ch3ch2oh. è anche chiamato, per antonomasia...

Superiore alla semplice ebbrezza. i sintomi comuni di un’ingestione bassa o media di alcol, che porta a una semplice ebbrezza, possono includere eloquio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

