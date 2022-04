Sottile strato che delimita una cellula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottile strato che delimita una cellula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MEMBRANA

Significato/Curiosita : Sottile strato che delimita una cellula

Plasmalemma o citomembrana, e un sottile rivestimento, con spessore di 5-100 nm (50-1000 å), che delimita la cellula in tutti gli organismi viventi, la...

La membrana cellulare, detta anche membrana plasmatica, plasmalemma o citomembrana, e un sottile rivestimento, con spessore di 5-100 nm (50-1000 å), che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

