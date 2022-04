Soprannome usato su internet ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soprannome usato su internet ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NICKNAME

Significato/Curiosita : Soprannome usato su internet ing

9;22,8, su laparola.net. ^ ap1,9, su laparola.net. giustino martire, dialogo con trifone, 81,4 (tr. ing. archiviato il 28 aprile 2009 in internet archive...

Il nome utente (in lingua inglese username o nickname o nick) in informatica definisce il nome con il quale l'utente viene riconosciuto da un computer... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con soprannome; usato; internet; Fu il soprannome di Maradona: Mano __ spa; Un soprannome del condottiero Rodrigo Diaz de Bivar; Il soprannome che si usa sul Web; Il soprannome di Hemingway; Piccolo mobile usato per pettinarsi e truccarsi; Legno di facile lavorazione usato per arredamenti; Anello filettato usato in meccanica; Sedile con rotelle usato per imparare a camminare; Sito internet gestito dai fan di un artista ing; line = collegato alla rete internet ; Può servire per collegarsi ad internet ; Distribuisce la connessione internet ing; Cerca nelle Definizioni