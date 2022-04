Lo sono le mani di chi prega - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le mani di chi prega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIUNTE

Significato/Curiosita : Lo sono le mani di chi prega

Probabile coinvolgimento in una speculazione edilizia), affermano: «le nostre mani sono pulite!». la locuzione venne ripresa nel 1975 da giorgio amendola...

Sinonimi. giunta militare brasiliana del 1930 giunta militare sudcoreana (1961-1963) giunte militari nigeriane (1966-1979 e 1983-1998) giunta militare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

