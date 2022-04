Ne soffre chi ha paura del sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne soffre chi ha paura del sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ELIOFOBIA

Significato/Curiosita : Ne soffre chi ha paura del sole

Voce principale: un posto al sole (soap opera). questa voce contiene un elenco dei personaggi della soap opera un posto al sole. sono elencati gli attuali...

Può portare chi è affetto da albinismo ad una particolare apprensione (eliofobia). l'albinismo è frequente non solo negli esseri umani, ma in numerosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Ne soffre chi viaggia attraverso fusi orari ing; Un luogo ove si soffre ; Si soffre lontano; Dà l affanno a chi ne soffre ; Fanno paura al cinema: film dell __; La paura delle novità; Il numero che nella cabala indica la paura ; Non ha paura delle bestie feroci; Tema per ottoni adatto a cerimonie sole nni; Un pesce... mai al sole ; Promettere sole nnemente; Come un gelato al sole ;