Senso del comico... per gli inglesi - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : HUMOUR

Ad episodi interpretata dal gruppo comico britannico dei monty python. il film consiste in una serie di sketch comici sui diversi stadi della vita, nello...

Paraprosdokian parodia paronomasia sarcasmo satira, si distingue nettamente dall'humour. «l'umorista corre con la lepre, il satirico insegue coi cani» ronald... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

