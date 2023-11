Saluto tipico e rispettoso diffuso in Giappone

Coordinate: 36°n 138°/ 36°n 138°e36; 138 voce principale:. la geografia delcomprende la descrizione di tutti gli elementi fisico-geografici...

L'inchino è l'atto di piegare il torso e la testa come gesto di rispetto verso un'altra persona o un simbolo importanti. Il gesto è particolarmente presente nella cultura asiatica ma anche tipico della nobiltà e dell'aristocrazia di molti paesi europei. Esso è utilizzato anche in contesti religiosi, come forma di venerazione e rispetto. Talvolta il gesto è limitato ad abbassare la testa come in Indonesia, anche se le diverse culture prescrivono un grado di inchino diverso a seconda delle occasioni. Nelle culture di Nepal, India, Thailandia, Laos, Cambogia, Cina, Corea, Giappone e Vietnam esso è particolarmente comune anche come gesto di saluto. L'inchino può essere il medesimo tra due persone che si salutano, oppure differente a seconda del grado del singolo. L'inchino è solitamente un gesto di rispetto visto come inferiore rispetto all'inginocchiarsi, alla genuflessione o alla prosternazione che prevede che il corpo tocchi la terra come ulteriore gesto di rispetto.