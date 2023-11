La definizione e la soluzione di: Rilucenti, splendenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Rilucenti splendenti

(roshanak o roušanak); viene interpretato come "luminosa", "splendente", "rilucente", o come "alba" la radice più arcaica, come anche del termine italiano... Nell'osservazione del cielo notturno si può notare, anche da parte di un occhio non esperto, la diversità di intensità luminosa percepita dagli ...