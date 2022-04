Ridurre un defunto in cenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridurre un defunto in cenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CREMARE

Significato/Curiosita : Ridurre un defunto in cenere

Pratica di ridurre tramite il fuoco un cadavere nei suoi elementi base: gas, sali minerali e frammenti ossei. si tratta di una pratica molto antica: in asia...

Esponenti dell'estrema destra tedesca. gli eredi di hess decisero di far cremare i resti e di disperderne le ceneri in mare. nonostante la sua posizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

