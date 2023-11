La definizione e la soluzione di: Raccoglie dati sulle lezioni e sui voti in classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REGISTRO

Significato/Curiosita : Raccoglie dati sulle lezioni e sui voti in classe

Rispetto al moderno giornalismo basato sui dati, lo stesso meyer ha dichiarato che: "[il giornalismo di precisione] è sempre giornalismo, con gli stessi vecchi... Diritto Registro – ex ufficio del Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana preposto alla registrazione e alla conservazione di atti e documenti, relativi alla proprietà di beni immobili; dal 1999 queste attività sono svolte dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

– ex ufficio del Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana preposto alla registrazione e alla conservazione di atti e documenti, relativi alla proprietà di beni immobili; dal 1999 queste attività sono svolte dagli uffici dell'Agenzia delle entrate. Registro – qualsiasi elenco sistematico di beni, servizi, negozi giuridici, diritti, vincoli e pertinenze registrati, ovvero annotati e depositati in archivi, immobili (es. Catasto), mobili (es. Pubblico registro automobilistico), immateriali (es. Libro d'oro della nobiltà italiana) o ibridi (es. Cabreo, Platea) Geografia Registro – comune brasiliano Informatica Registro – tipo di memoria del microprocessore

– tipo di memoria del microprocessore Registro – sistema usato per memorizzare i parametri di configurazione nel sistema operativo Windows Linguistica Registro – sottoinsieme di una lingua usato per uno scopo preciso o in un particolare contesto sociale

– sottoinsieme di una lingua usato per uno scopo preciso o in un particolare contesto sociale Registro – in fonologia, caratteristica prosodica delle sillabe in certe lingue nelle quali il tono, la fonazione delle vocali e la glottalizzazione dipendono le une dalle altre Musica Registro – gamma di altezze sonore

– gamma di altezze sonore Registro – insieme di canne dell'organo che hanno lo stesso timbro Scuola Registro – libro in cui i docenti della scuola italiana annotano informazioni ufficiali Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Registro» Rispetto al moderno giornalismo basato, lo stesso meyer ha dichiarato che: "[il giornalismo di precisione]sempre giornalismo, con gli stessi vecchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Raccoglie dati sulle lezioni e sui voti in classe : raccoglie; dati; sulle; lezioni; voti; classe; Chi lo semina raccoglie tempesta; Chi le raccoglie si batte; Li raccoglie la polizia giudiziaria; Chi la raccoglie si batte; Si raccoglie dai tetti; raccoglie le onde radio; L uscita dei dati dall elaboratore elettronico; Dosati ma senza dati ; Resoconto preciso con dati e date; L introduzione dei dati ; La dicitura finale del libro con i dati di stampa; disk: si usavano per registrare i dati dei PC; sulle spalle del gaucho; Rovigo sulle targhe; Salerno sulle targhe; Si mette sulle spalle; La figura da interpretare che viene proposta sulle pagine della Settimana Enigmistica; Forlì Cesena sulle auto; Abilita a prendere lezioni di guida; Harvey l attore di lezioni di piano; Impartisce lezioni ; La Hunter di lezioni di piano; Dà lezioni abbr; Grillo che impartisce lezioni ; Si occupa del computo dei voti dopo le elezioni; La monaca che non ha pronunciato i voti ; Pari nei voti ; Uno dei voti religiosi; Si dà oltre al massimo dei voti ; Riporta i voti dello studente; Una donna di classe ; Si desume dalla classe ; Gli ultimi della classe ; La classe che va in fabbrica; L articolo in classe ; Così e detto un cuoco di classe ;

Cerca altre Definizioni