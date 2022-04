Piccolo scalpello di precisione da incisori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo scalpello di precisione da incisori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BULINO

Significato/Curiosita : Piccolo scalpello di precisione da incisori

Appuntiti di vario genere, come una punta di roccia più dura a forma di scalpello, utilizzando una tecnica di picchiettatura, guidata o meno da un percussore...

Cercando la costellazione, vedi bulino (costellazione). disambiguazione – se stai cercando il nodo, vedi gassa d'amante. il bulino o punzone è sia un sottile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

