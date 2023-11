La definizione e la soluzione di: Pezzo di lattoneria che copre il motore dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COFANO

Significato/Curiosita : Pezzo di lattoneria che copre il motore dell auto

Il cofano è il portello apribile delle carrozzerie automobilistiche, posto a riparo del vano motore o del vano bagagli. Nel caso di carrozzerie monovolume o due volumi è più corretto il termine portellone per riferirsi al cofano posteriore. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

