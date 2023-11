La definizione e la soluzione di: Periodo durante il quale un prodotto è assicurato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GARANZIA

Significato/Curiosita : Periodo durante il quale un prodotto e assicurato

Stipulato fra un "assicuratore" e un "assicurato", «...col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i... Stipulato fra"assicuratore"", «...coll'assicuratore, versopagamento dipremio, si obbliga a rivalere, entro i... La garanzia consiste nella tutela delle esigenze economiche di un soggetto. Essa può anche essere rappresentata, in un rapporto tra due o più soggetti, da un soggetto (garante) che si fa carico appunto di garantire un altro (garantito). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

