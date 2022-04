Per ricavare numeri dai sogni: __ napoletana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per ricavare numeri dai sogni: __ napoletana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SMORFIA

Significato/Curiosita : Per ricavare numeri dai sogni: __ napoletana

Compositore dopo la prima napoletana, scrisse al suo editore ricordi: dopo la prima napoletana, donizetti autorizzò numerose variazioni per le esecuzioni in altri...

Significati, vedi smorfia. la smorfia è il libro dei sogni, usato per trarre dai vari sogni i corrispondenti numeri da giocare al lotto. in ogni smorfia un vocabolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con ricavare; numeri; sogni; napoletana; ricavare , ottenere; Arguire, ricavare ; Enigma illustrato dal quale si deve ricavare una frase; Da essi si deve ricavare una frase; Gioco di logica che prevede una griglia numeri ca; Corrisponde alla radice ennesima del prodotto di n numeri dati; Contiene numeri e lancette nell orologio; Concorsi a premi con estrazione di numeri ; Il grande psichiatra che scrisse L interpretazione dei sogni ; Lo sono i sogni nella canzone di Ultimo; Dà un significato... ai sogni ; Relative ai sogni ; Danza napoletana ; Torta napoletana con ricotta e grano cotto; Boccaccia napoletana ; Gioco di carte con la napoletana ; Cerca nelle Definizioni