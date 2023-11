Particella che si aggiunge dopo una parola

Hiragana faci sia un'alternanza delle parti del discorso pienamente distinguibile.ogni sostantivo (scritto in kanji) seguein hiragana;...

Il suffisso, in linguistica, è un elemento che è posto alla fine di un tema o di una radice per formare una parola. Esso può anche aggiungersi a una parola già compiuta, formando, per derivazione, una parola suffissata (suffissazione).