Un orazione come il Padre Nostro - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PREGHIERA

Significato/Curiosita : Un orazione come il padre nostro

Cercando il singolo degli o.r.o., vedi padre nostro (singolo). disambiguazione – se stai cercando il film del 2020, vedi padrenostro. il padre nostro (in latino:...

la preghiera è una delle pratiche comuni in molte religioni. essa consiste...

Altre definizioni con orazione; come; padre; nostro; Legno di facile lavorazione usato per arredamenti; Colorazione patologica giallastra della cute; Decorazione con fogli del metallo giallo brillante; Insieme alle arti in una nota corporazione ; Solida e voluminosa come può essere una roccia; Che parte da sinistra, come la scrittura italiana; Governi religiosi come in Iran; come la Cavalleria del romanzo di Giovanni Verga; Lo è un affermazione incisiva... come una pietra; Il re padre di Ariel ne La sirenetta; Il Daniel padre di Venerdì; Il titano padre del Sole; Lo è il marito per il padre della moglie; Il nostro mo beone di Capitan Uncino; Il nostro dry; Il nostro grandfather; Il nostro emisfero;