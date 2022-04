Un oggetto non meglio identificato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un oggetto non meglio identificato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : QUALCOSA

Significato/Curiosita : Un oggetto non meglio identificato

Flying object, ovvero oggetto volante non identificato (ovni), con cui si indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o...

Altre definizioni con oggetto; meglio; identificato; Di ambiente o oggetto che provoca infezione; Accordare il verbo con il soggetto e il tempo; Fatti oggetto di approfondite discussioni; Guadagno in Borsa soggetto a tassazione; Il suo infuso giallo si beve per dormire meglio ; Attrezzo non meglio identificato; La ricerca del meglio ; Una sfida a chi fa meglio ; Attrezzo non meglio identificato ; Velivolo non identificato ; Un tizio non identificato ; Poco chiaro, incerto: __ identificato ; Cerca nelle Definizioni