Non sta attento a ciò che fa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sta attento a ciò che fa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SBADATO

Significato/Curiosita : Non sta attento a cio che fa

attenti a quei due (the persuaders!) è una serie televisiva britannica ideata e prodotta nel 1970-1971 da robert s. baker e trasmessa nel 1971-1972 in...

Quelli ciani che offrono l'opportunità di rimbalzare sulle superfici sono sbadati ed energici mentre quelli arancioni che sono in grado di spedire il riccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con attento; attento studio di ciò che si afferma in tribunale; Distratto, sbadato, disattento ; Fa sobbalzare l automobilista disattento ; Tutt altro che attento ; Cerca nelle Definizioni