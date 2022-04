Non ne ha il pezzo inservibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ne ha il pezzo inservibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UTILITÀ

Significato/Curiosita : Non ne ha il pezzo inservibile

il quale però si riferiva alla lettura del giornale), gli dà immediati benefici: prima di fumare, non è in grado di elaborare pensieri complessi né di...

Spunto riguardante una concezione quantitativa di utilità: utilità attesa. l'ipotesi dell'utilità attesa di bernoulli e di altri è stata ripresa da vari... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

