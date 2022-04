Nodo nel legno di un albero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nodo nel legno di un albero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NOCCHIO

Significato/Curiosita : Nodo nel legno di un albero

Significati, vedi legno (disambigua). il legno è il tessuto vegetale che costituisce il fusto delle piante aventi crescita secondaria (albero, arbusto, liana...

Un'arma offensiva medioevale, con un manico di legno terminante con un "nocchio" (ossia una sorta di pugno) in ferro cosparso di punte a chiodo o, più...

Altre definizioni con nodo; legno; albero; Nell atmosfera è invisibile e inodo re: vapore __; Iniziano con un nodo in gola; Un nodo ... alla gola; Lo snodo ... del piede; legno di facile lavorazione usato per arredamenti; Mangiatoia di legno per maiali; Pezzo di legno ardente nel camino; Ha diversi piani di legno ; L albero simbolo dei Democratici di Sinistra; Come una foglia destinata a staccarsi dall albero ; L albero che divenne Dafne scappando da Apollo; L albero delle ghiande; Cerca nelle Definizioni