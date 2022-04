Nelle scienze sono lunghezza, massa o tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle scienze sono lunghezza, massa o tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GRANDEZZE

Significato/Curiosita : Nelle scienze sono lunghezza, massa o tempo

Composto da quattro dimensioni: le tre dello spazio (lunghezza, larghezza e profondità) e il tempo, e rappresenta il "palcoscenico" nel quale si svolgono...

Sette grandezze fisiche: ogni altra grandezza fisica è omogenea a un prodotto di potenze di grandezze fondamentali detto dimensione, e grandezze (unita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

