Musica che deve il suo nome a uno strumento greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Musica che deve il suo nome a uno strumento greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIRICA

Significato/Curiosita : Musica che deve il suo nome a uno strumento greco

musica (disambigua). la musica (dal sostantivo greco µs, mousike; "arte delle muse") è l'arte di ideare e produrre, mediante l'uso di strumenti musicali...

Su un testo poetico. lirica – rivista di contenuto letterario lirica – nome croato dell'isola di alessandria, in dalmazia lirica – strumento musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

