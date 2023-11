La definizione e la soluzione di: Movimento per i giovani fondato da Baden-Powell. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCOUTISMO

Organizzato di giovani di supporto. questo corpo fu molto importante per la nascita del movimento, in quanto fu di grande ispirazione a baden-powell, soprattutto... Organizzato didi supporto. questo corpo fu molto importantela nascita del, in quanto fu di grande ispirazione a, soprattutto... Lo scautismo, o scoutismo, è, come dichiarato nel 1924 dalla Conferenza internazionale dello scoutismo di Copenaghen, un movimento di carattere nazionale, internazionale e universale che ha come fine ultimo la formazione fisica, morale e spirituale della gioventù mondiale. Nato nel 1907 da un'idea del tenente generale inglese Robert Baden-Powell (chiamato affettuosamente «B.-P.» dagli scout di tutto il mondo), questo metodo educativo è fondato sul volontariato e sull'«imparare facendo» attraverso attività all'aria aperta e in gruppi. Offre ai giovani la possibilità di fare amicizia e vivere esperienze formative divertendosi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

