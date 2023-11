La definizione e la soluzione di: Molti maschi la lasciano alzata in bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TAVOLETTA

Significato/Curiosita : Molti maschi la lasciano alzata in bagno

Tavoletta – supporto per la scrittura in antiche civiltà

– supporto per la scrittura in antiche civiltà Tavoletta grafica – periferica di input per computer

– periferica di input per computer Tavoletta pretoriana – strumento utilizzato per il rilievo in dettaglio

– strumento utilizzato per il rilievo in dettaglio Tavoletta – personaggio del cartone animato Ed, Edd & Eddy

