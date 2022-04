Mobile utilizzato per la biancheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mobile utilizzato per la biancheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CASSETTONE

Significato/Curiosita : Mobile utilizzato per la biancheria

Lino; la contestura è quadrata (stesso numero di fili in ordito e in trama. viene utilizzato principalmente per mobili (coperture protettive per mobili, tende)...

Se stai cercando il mobile provvisto di cassetti, vedi cassettone (arredamento). i cassettoni o lacunari, in architettura, sono cavità ricavate in un...

