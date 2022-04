La mano più usata dal mancino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mano più usata dal mancino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINISTRA

Significato/Curiosita : La mano piu usata dal mancino

Il polso. comprende cinque dita, che costituiscono la parte più predisposta al senso tattile. la mano è il primo strumento del genere umano, nell'homo sapiens...

sinistra italiana (si) è un partito politico italiano di sinistra di orientamento socialista democratico, ecosocialista e progressista, fondato il 19... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Un autista romano ... come Alberto Sordi nel film; Ragazzetto romano ; Piccola borsa elegante da tenere in mano fra; Pillola di piccole dimensioni, usata in omeopatia; Semplificazione usata per capire un concetto; Raccolta di opere e brani letterari usata a scuola; Piccola stoffa usata alle finestre per fare ombra; Un tiro... non mancino ; Il mancino è sgradito; Può essere mancino ... ma mai destro; La mano che usa il mancino ;