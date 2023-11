La definizione e la soluzione di: Un mammifero marino come il delfino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CETACEO

Significato/Curiosita : Un mammifero marino come il delfino

Cercando altri significati, vedi delfino (disambigua). con il termine delfino si indica comunemente un gruppo di mammiferi marini, appartenenti all'ordine dei... Cercando altri significati, vedi(disambigua). conterminesi indica comunementegruppo di, appartenenti all'ordine dei... I cetacei (Cetacea Brisson, 1762) sono un infraordine di mammiferi euteri, completamente adattatisi alla vita acquatica. Il nome cetaceo deriva dal greco t (ketos), che significa balena o mostro marino e fu introdotto da Aristotele per designare gli animali acquatici dotati di respirazione polmonare. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

