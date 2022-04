Maledizione scagliata dalla Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Maledizione scagliata dalla Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANATEMA

Significato/Curiosita : Maledizione scagliata dalla chiesa

Harry potter e la maledizione dell'erede (harry potter and the cursed child) è un'opera teatrale in due parti di jack thorne su soggetto di j. k. rowling...

Parola è anatema. come le cose, così anche un popolo può essere anatema. sempre dal libro del deuteronomio si legge: nel nuovo testamento l'anatema diventa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

