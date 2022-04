Macchina per aspirare l acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina per aspirare l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IDROVORA

Significato/Curiosita : Macchina per aspirare l acqua

Modificarlo. la u.t.a. è definita macchina per il semplice fatto che è dotata di un ventilatore capace di aspirare l'aria e di spingerla verso i punti...

Progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «idrovora» wikimedia commons contiene immagini o altri file su idrovora...

