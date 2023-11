La definizione e la soluzione di: Luogo scelto per un evento o per un film ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LOCATION

Significato/Curiosita : Luogo scelto per un evento o per un film ing

Termine höll significa "luogo", "spazio", o "stanza" come nelle lingue germaniche odierne (cf. ing. hall). letteralmente significa "luogo coperto, sala" secondo... Termine höll significa "", "spazio","stanza" come nelle lingue germaniche odierne (cf.. hall). letteralmente significa "coperto, sala" secondo... Il termine inglese location, in italiano esterno, nel linguaggio cinematografico indica uno dei luoghi utilizzati per le riprese di un film, per simularne l'ambientazione. Per la precisione location significa ubicazione, luogo, località, esterno. Gergalmente viene erroneamente tradotto, per assonanza, con il termine locazione e talvolta viene usato nella lingua italiana accostandogli, sempre erroneamente, il significato del termine inglese premises. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Luogo scelto per un evento o per un film ing : luogo; scelto; evento; film; Proprio in questo luogo ; luogo d approdo per navi; luogo di tappa delle carovane; Originaria d un certo luogo ; Nello stesso luogo in bibliografia; In questo preciso luogo ; Una signorina che ha scelto di non sposarsi; L artista scelto per le banconote da 500000 lire; Un soldato scelto di fanteria; scelto come può essere un domicilio; Se è abile è scelto ; scelto da chi vota; evento che permette agli stilisti di presentare le proprie ultime collezioni; Lo è un evento che accadrà in un futuro indeterminato; In questo modo comincia l evento ; L intruso a una festa o un evento ; Il Gala evento italiano di atletica ing; Vi si svolge un evento ing; James il regista del film Titanic; film di Preston Sturges con Barbara Stanwyck e Henry Fonda; Caratterizza i film movimentati; Helena Bonham in tanti film di Tim Burton; Un film visto da pochissimi; Lo interpreta Keanu Reeves nel film Matrix;

Cerca altre Definizioni