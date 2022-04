Introdurre una sostanza tramite una siringa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Introdurre una sostanza tramite una siringa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INIETTARE

Significato/Curiosita : Introdurre una sostanza tramite una siringa

Microgrammi (10-6 g), spesso previamente sciolto in un opportuno solvente, tramite una siringa e quindi con un volume da 10 a 0.5 microlitri. nella tecnica detta...

Affusolate e a cavatappi del pene servono ad ancorarsi alla partner ed iniettare velocemente lo sperma, considerato che la copula può durare anche meno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con introdurre; sostanza; tramite; siringa; introdurre nell organismo; introdurre con l ago; introdurre liquidi iniettandoli; introdurre sostanze per vie respiratorie; Indica gli atomi in una sostanza : numero di __; Una sostanza che favorisce l accensione d una miscela; La sostanza eccitante contenuta nel tè; sostanza proteica che nuoce ai celiaci; Tecnologia per pagare tramite iPhone ing; Comunicano tramite sinapsi; Sughi e salse resi densi tramite lunga ebollizione; Macchine per spostare pesi tramite una fune; Amò la ninfa siringa ; S innesta sulla siringa ; Suonava la siringa ; Spinge il liquido nella siringa ; Cerca nelle Definizioni