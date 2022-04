Insieme di elementi che collaborano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di elementi che collaborano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : APPARATO

Significato/Curiosita : Insieme di elementi che collaborano

(ac) è una modalità di apprendimento che si basa sull'interazione all'interno di un gruppo di allievi che collaborano, al fine di raggiungere un obiettivo...

dell'apparato digerente altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su apparato digerente umano (en) apparato digerente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con insieme; elementi; collaborano; insieme di spettatori in quanto pubblico; insieme di gas stratificati intorno alla Terra; L insieme dei condotti che portano l acqua in casa; insieme di cose straordinarie, stupefacenti lat; Certi elementi tra tutti; Unione di persone o di elementi ; Insieme di elementi come gli atleti di una squadra; elementi che portano sfavore in una gara; collaborano col presidente del Consiglio; collaborano con gli oculisti; collaborano a provocare un evento; Quelli che collaborano ; Cerca nelle Definizioni