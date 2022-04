L insieme dei condotti che portano l acqua in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme dei condotti che portano l acqua in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TUBATURE

Significato/Curiosita : L insieme dei condotti che portano l acqua in casa

Accanto al condotto di areazione che comunica con la loro camera, e questo spiega per quale motivo parker riuscisse a sentirla. gli infermieri portano la colazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tubo (disambigua). un tubo, dal punto di vista geometrico, è un solido cavo chiuso a sezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con insieme; condotti; portano; acqua; casa; insieme di spettatori in quanto pubblico; insieme di gas stratificati intorno alla Terra; insieme di elementi che collaborano; insieme di cose straordinarie, stupefacenti lat; Il condotti ero... Khan; L operaio che si occupa di tubi e condotti d acqua; Un soprannome del condotti ero Rodrigo Diaz de Bivar; Il condotti ero degli Spartani alle Termopili; Elementi che portano sfavore in una gara; I sommelier lo portano al collo; Si portano ai piedi, ma non sono scarpe; Si portano a spalla; L acqua della salute con Uliveto; Macchina per aspirare l acqua ; Ricco di acqua saporita, come un frutto; acqua priva di residui solidi; Il banco di chi studia a casa ; Città di una casa linga spesso menzionata; Si chiede quando si entra a casa di qualcuno; casa , abitazione; Cerca nelle Definizioni