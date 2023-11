La definizione e la soluzione di: Indumento che stringeva il busto delle dame nobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORSETTO

Significato/Curiosita : Indumento che stringeva il busto delle dame nobili

Il corsetto, anche detto busto o bustino, è il nome con cui vengono indicati sia il busto correttivo applicato per risolvere problemi di natura ortopedica (che insorgono durante l'adolescenza), sia un indumento prevalentemente femminile composto di tessuto rinforzato da stecche. Importante non confondere il busto, che copre tutto il torace, col reggiseno, che serve appunto a sostenere il seno femminile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

