La definizione e la soluzione di: Guidava il carro da guerra durante i giochi romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AURIGA

Significato/Curiosita : Guidava il carro da guerra durante i giochi romani

Percorse sul carro trionfale la via sacra, mentre dietro di lui scorrevano i legionari, il bottino e i prigionieri. i soldati, in particolare, durante la processione... Nell'antichità, l'auriga era la persona che guidava il carro da guerra oppure colui che partecipava alle corse dei carri. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

