La definizione e la soluzione di: Si giura di dirla in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VERITÀ

Altre risposte alla domanda : Si giura di dirla in tribunale : giura; dirla; tribunale; giura di dirla chi testimonia; Ha la sua sorgente nel giura francese; Quello del giura è a nord delle Alpi; Il tempo per il quale si giura d amare; Giura di dirla chi testimonia; dirla tutta: __ il sacco; Deve dirla il testimone; tribunale Speciale; Messi del tribunale ; Consulente del tribunale ; È chiamato a deporre in tribunale ; Il tribunale chiamato ad esprimersi su ricorsi amministrativi; Città svizzera con il tribunale sportivo del TAS;

Cerca altre Definizioni