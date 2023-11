La definizione e la soluzione di: Generica bevanda dolce e frizzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIBITA

Significato/Curiosita : Generica bevanda dolce e frizzante

Possibile utilizzare i chips enologici. vino frizzante lo stesso argomento in dettaglio: vino frizzante. è un vino che presenta una moderata effervescenza... Possibile utilizzare i chips enologici. vinolo stesso argomento in dettaglio: vinoun vino che presenta una moderata effervescenza... La MoleCola è una bibita a base di cola ideata a Torino nel 2012, prodotta a Fidenza e Ormea e distribuita da Partesa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

